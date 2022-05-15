ارتفاع حوادث السير بـ«طريق الموت» في العريش.. وبرلماني: يشهد عمليات تطوير قريبًا

حالة من الغضب انتابت أهل العريش بسبب ما اسموه «طريق الموت»، الطريق الواصل ما بين القنطرة شرق إلى العريش مرورا بمدينة بئر العبد على الطريق الساحلي.

عبر أهالي العريش عن استياءهم من كثرة الحوادث على الطريق، قائلين «لا يكاد يمر يومين أو ثلاثة إلا ويقع حادث سير على الطريق الدولي العام يكون ضحاياه من أبناء المدينة».

جنازة ضخمة لزوج وزوجته وشقيقته

شيع أهالي العريش في موكب مهيب منذ عدة أيام جنازة أحد الشباب من مدينة العريش توفي هو وزوجته وأخته نتيجة انقلاب سيارته بالقرب من بئر العبد على الطريق الساحلي، وما أن عاد المشيعون من الجنازة حتى أتت الأخبار بانقلاب سيارة أخرى لأحد الشباب من مدينة العريش أيضا في المنطقة ذاتها، نقل إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

عضو مجلس الشيوخ يتعرض لحادث سير

تعرض الحاج فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ لحادث سير في المنطقة ذاتها، ونقل هو وابنته وزوجته وحفيده إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

طلب برلماني عاجل لوزير النقل لرفع كفاءة الطريق الدولي

قال فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء لـ «الوطن»، إنه تقدم بطلب عاجل لوزير النقل بضرورة رفع كفاءة الطريق الدولي، ووضع إرشادات مرورية وإصلاح الحفريات، والعمل على إنارة الطريق، وأوضح أبو حرب أنه تلقى وعدًا بدراسة طلبه خلال السنة المالية المقبلة، وكذا العمل الفعلي لوضع تصورات لرفع كفاءة الطريق.

برلماني يؤكد أن المشكلة على طاولة المسؤولين

قال عزيز مطر عضو مجلس النواب عن شمال سيناء في بيان صحفي له، إن مشكلة تطوير الطريق الدولي على طاولة وزارة النقل بالفعل، وقريبا سوف تشهد انفراجة لحلها.