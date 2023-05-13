إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في الدقهلية

أُصِيبَتْ ربةُ منزل بقريةِ الحوتة التابعةِ لمدينةِ ومركز المنزلة بجروحٍ متفرقةٍ وإصاباتٍ، نتيجةَ سقوطِها من الطابِقِ الثاني بمنزلِها بعد أن اختلَّ توازنُها، وتمَّ نقلُها إلى مستشفى المنزلة العامِّ، لمحاولةِ إسعافِها وتلقي العلاجِ اللازم.

بلاغ بالحادث

وتلقَّى اللواءُ مروان حبيب مديرُ أمنِ الدقهلية إخطارًا من مأمورِ مركزِ شرطة المنزلة، يفيدُ بإصابةِ ربةِ منزلٍ من قريةِ الحوتة التابعةِ للمركز، ونقلها إلى مستشفى المنزلة العامِّ، بعد سقوطها من الطابقِ الثاني بالمنزلِ بالقريةِ لتلقي العلاجِ اللازم.

سقوط ربة منزل من الطابق الثاني

وانتقلَ رجالُ المباحثِ إلى موقعِ الحادث، وتبينَ إصابةَ «فاطمة السيد» صاحبةَ الـ 24 عامًا من قريةِ الحوتة التابعةِ لمركزِ المنزلة بالدقهلية، بجروحٍ متفرقةٍ وإصاباتٍ في الظهر، بعد سقوطِها من شرفة منزلها بالقرية، مما تسببَ في نقلِها إلى مستشفى المنزلة العامِّ لعلاجِها وإجراءِ اللازم.

نقل المصابة إلى المستشفى

وهرعتْ سياراتُ الإسعافِ إلى موقعِ الحادث، وقامتْ بنقلِ المصابةِ إلى مستشفى المنزلة العامِّ، وتمَّ توقيعُ الكشفِ الطبيِّ عليها، وعملَ الأشعةِ والفحوصاتِ الطبيةِ اللازمةِ، وتبينَ إصابتُها بجروحٍ متفرقةٍ، واشتباهَ وجودِ شرخٍ في الفقرةِ القطنية، وتمَّ عملُ اللازم، وحررَ محضرٌ بالواقعةِ وجاري عرضُه على النيابةِ العامَّة لاستكمالِ التحقيقاتِ اللازمة.