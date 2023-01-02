إصابة سيدة وابنتها في حريق داخل منزلهما بالفيوم.. ماس كهربائي

أُصيبت ربة منزل وابنتها باختناق، جراء حريق هائل نشب في منزلهما المكون من 3 طوابق في إحدى قرى الفيوم، صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وفوجئ أهالي القرية بتصاعد دخان كثيف من المنزل، وأبلغوا الشرطة والمطافئ لإخماد الحريق، كما حاولوا مساعدة الأم وابنتها لحين وصول سيارات الإطفاء.

نشوب حريق

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد، ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق في منزل بعزبة البسيونية بنطاق قرية سيلا في دائرة المركز.

رجال الإطفاء يسيطرون على الحريق

وانتقل رجال الإطفاء وسيارات المطافي والإسعاف، وقوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان نشوب حريق منزل، وجرى إخماد النيران، قبل أن تمتد لباقي المنزل أو المنازل المجاورة.

وتبينّ إصابة ربة منزل وابنتها بحالة اختناق جراء نشوب الحريق وهما داخل المنزل، وفشلهما في الخروج للخارج، وتبينّ أنّهما كل من «سهير.أ.ع»، 50 سنة، وابنتها «سارة.م.أ»، 25 سنة.

نقل المصابتين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحريق، وجرى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتقديم العلاج اللازم لهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.