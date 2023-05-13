الانتهاء من زراعة 109 آلاف شجرة في أحياء الإسكندرية لتوفير المسطحات الخضراء

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، العمل على زيادة المساحات الخضراء في أحياء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس المصري «زراعة 100 مليون شجرة»، وتم تكليف الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران بتنفيذ هذه الخطة، التي تشمل زراعة الأشجار على المحاور والطرق الجديدة، وتشجير الحدائق العامة، وزيادة عدد الأشجار المثمرة، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية. في خطوة تعد جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدينة عن طريق تحسين البيئة الطبيعية وتوفير المساحات الخضراء للمواطنين.

زراعة الأشجار في الإسكندرية

وأكد «الشريف»؛ في بيان، أنه قد تمت زراعة 24293 شجرة مثمرة، و 17583 غير مثمرة، و12887 شجيرات بإجمالي 54763 شجرة من الأشجار التي تم توريدها من الحكومة والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الأسبوع الثامن والثلاثون منذ بداية المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 4735 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة والشجيرات خلال الاسبوع الثامن والثلاثون، وزراعة 733 نخلة بردتشارديا، و زراعة 4900 متر نخيل بنطاق حي العجمي وحى وسط، ليصل إجمالي ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 109044 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

زراعة الأشجار في أحياء الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، أنه جرى زراعة 2376 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي المنتزه ثان، فضلا عن زراعة 1483 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي العجمي، وزراعة 456 شجرة مثمرة بنطاق حي شرق، وزراعة 420 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بنطاق حي غرب.