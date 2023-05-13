انتهاء المرحلة الثانية من طريق «الإسماعيلية- فايد».. يسهل نقل المحاصيل

أنهت مديرية طرق الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، طريق «الإسماعيلية- فايد» الزراعي، على الجانب الأيسر لترعة السويس، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من المشروع ورفع كفاءة الطريق بشكل كامل.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق في الاسماعيلية، إن تطوير الطريق بدأ من قرية «أبوعطوة» التابعة لمركز الإسماعيلية في اتجاه قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.

وأضاف «الشيمي»، أن المشروع يأتي استكمالًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2022-2023، والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بنطاق المحافظة.

«الشيمي»: الطريق يخدم المزارعين في المقام الأول

وقال «الشيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشروع يشق قلب قرى الإسماعيلية، بدءًا من قرية «نفيشة»، مرورا بقرى أبو عطوة والضبعية وعين غصين ووصولا إلى قرى مركز ومدينة فايد.

وتابع، بأنه رغم أن الطريق مهم كمحور مروري مواز لطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، إلا أنه يخدم قطاعا كبيرا من المزراعين في محافظة الإسماعيلية، لتسهيل حركة تنقل السيارات المحملة بالمحاصيل الزراعية.

وقال «الشيمي»، إنه تم رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق البر الأيسر لترعة السويس، بداية من طريق «أم كلثوم» أمام الجلاء، مرورًا بكوبري الدريسة، حتى عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، بطول 8.5 كم، وبلغ عرض الطريق 19 مترا، وصافي عرض الأسفلت 12 مترا، فيما تم في المرحلة الثانية تطوير ورصف 6 كيلومترات أسفلت صافٍ حتى هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد، ليصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين إلى 14.5 كيلومتر.