«القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض يتخوف من عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن تفاصيل الاجتماع الأخير بشأن سقف الدين الأمريكي، لافتًا أن هذا الاجتماع تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، مشيرًا أنه كان من المقرر عقد لقاء بين بايدن والمشرعين بشأن الاتفاق والتفاوض على مسألة رفع سقف الدين مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق تأجل قبل انعقاده.

عدم وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها ليتم هذا اللقاء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذا التأجيل غير معروف سببه مشيرًا أن تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي تكشف عن عدم وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها ليتم هذا اللقاء.

وأشار أن البيت الأبيض أعرب عن مخاوفه بخصوص عدم إمكانية وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها وسداد ديونها بحلول الأول من يونيو، وعدم الاتفاق مع الجمهوريين في مجلس النواب على مسالة رفع حد سقف الدين.

وأكد أن مسألة عدم رفع سقف الدين سيكون لها تداعيات كارثية في الحقيقة، حسبما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، مشيرة أن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي أيضًا.