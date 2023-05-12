القاهرة الإخبارية: مصر مررت لإسرائيل والجهاد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مصر مررت لإسرائيل والجهاد مُقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار، وفي وقت سابق، كانت أكدت مصادر مصرية مُطلعة، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جهودًا واتصالات مصرية مُكثفة لوقف إطلاق النار، وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

دعوات لوقف إطلاق النار

ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف نحو 33 شهيدًا وعشرات الجرحى، وارتفعت أعداد ضحايا التصعيد الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى 33 شهيدًا وأكثر من 111 جريحًا، بينهم أطفال ونساء.

تصعيد غير مسبوق

ويشهد قطاع غزة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، تصعيدًا غير مسبوق، في أعقاب استهداف الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها الدرع والسهم، 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، راح ضحيتها إلى جانبهم 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، أعقبت ذلك هجمات مُتبادلة بين الجانبين، خلّفت أكثر من 20 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الجرحى.