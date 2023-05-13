هيئة الأسرى الفلسطينيين للقاهرة الإخبارية: رد المقاومة على الاحتلال سيكون موجعا

أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنهم اعتادوا أن ترد المقاومة بالصواريخ على أي اعتداء من جيش الاحتلال، ولكن لأول مرة لم يفعلوا ذلك.

وأوضح «أبو بكر» خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج «ثم ماذا حدث» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن العملية الأولى التي وقع ضحيتها 15 شهيدًا لم ترد عليها الفصائل الفلسطينية، وفي نفس اليوم قصفت قوات الاحتلال سيارة، واستشهد فيها شخصين، معتبرًا أن قوات الاحتلال كانها كانت تستفز فصائل المقاومة، وتطلب منهم الرد، لافتًا أن دولة الاحتلال أصيبت بالارتباك بسبب عدم رد المقاومة الفلسطينية.

عدم الرد أسلوب جديد تنتهجه المقاومة الفلسطينية

وأشار إلى أن قوات الاحتلال رحلت 500 موظف من منطقة الغلاف وكانوا على أعصابهم بسبب ذلك، معتبرًا أن عدم الرد أسلوب جديد تنتهجه المقاومة الفلسطينية، متوقعًا حدوث رد من فصائل المقاومة على قصف الاحتلال لغزة، مؤكدًا أنه سيكون رد موجع للاحتلال بسبب اعتداءاتهم المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وانتقد الموقف الأمريكي والأوروبي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومطالبتهم بضبط النفس من الطرفين، وكأنهم جيشين يتعاركون، مؤكدًا أنهم دائمًا مع الطرف الظالم والمعتدي ويكيلون بمكيالين وأكثر مع الشعب الفلسطيني.