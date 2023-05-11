جامعة النيل الأهلية تستقبل الطلاب المصريين العائدين من السودان

قررت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، فتح أبوابها وكلياتها لاستقبال وقبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من السودان دون الالتزام بالحد الأدنى، وكذلك الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع في العالم ومنها روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

من جانبها، قالت چيلان حسن، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون الطلاب، إن استقبال وقبول تحويل الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا له عدد من المحددات أقرها مجلس الوزراء المصري وتلتزم بها الجامعة ومنها قبول تحويل الطالب القادم من جامعة معتمدة في إحدى الدول الثلاثة إلى كلية مناظرة لها في الجامعة، والطالب القادم من جامعة غير معتمدة يتم إجراء اختبار له لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، ومن الشروط أيضا أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية متضمنة المواد المؤهلة للكلية.

التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر

وأشارت نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون الطلاب إلى أنه في الشروط تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد فقط لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

وأعلنت جامعة النيل الأهلية استقبالها لأي استفسارت من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا وروسيا والسودان بشأن التحويل والقبول بالجامعة على الرقم 16453، وكذلك على الموقع الإليكتروني للجامعة www.nu.edu.eg

جدير بالذكر أن الجامعة ستفتح أبوابها بعد غد السبت من التاسعة صباحا لطلاب المدارس الثانوية بمختلف أنظمتها التعليمية، وأسر الطلاب والمجتمع المحلي والصحفيين والإعلاميين، في إطار فاعليات الـ open house الذي تنظمه الجامعة لتعريف كافة الفئات المجتمعية بنظامها التعليمي وكلياتها ومراكزها البحثية المختلفة والمتنوعة، ودور الجامعة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ويلتقي زوار الجامعة في هذا اليوم، الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وعمداء الكليات، كما يلتقي الزائرين والطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة واختيارها في رغباتهم للعام الجامعي الجديد 2023-2024 برؤساء المراكز البحثية، واتحاد الطلاب ومسؤولي الأنشطة المجتمعية.

تفقد المعامل المركزية

وسيقوم زوار الجامعة في هذا اليوم بتفقد المعامل المركزية والتعرف على ما تقدمه هذه المعامل لخدمة الصناعة والبحث العلمي والمشروعات القومية، والتعرف على تجارب الطلاب البحثية في الجامعة، وأبرز أوجه النشاط البحثي والطلابي مع عدد من الجامعات العالمية الشريكة علميا وتعليميا وبحثيا مع جامعة النيل من مختلف دول العالم، وستقدم الجامعة خلال هذا اليوم عرضا توضيحيا بأنظمة المنح داخل الجامعة وأهم الشراكات البحثية والتعليمية والعلمية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية ومجتمع الصناعة في مصر والعالم، وأهم الأنشطة الرياضية والتربوية المختلفة داخل الجامعة.