النقض ترفض طعن موكا حجازي «فتاة التيك توك» على حكم حبسها عام

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن الذي قدمته المتهمة موكا حجازي «فتاة التيك توك»، وذلك على حكم حبسها لمدة عام بسبب اتهامها بممارستها لأعمال منافية للآداب.

وتقدمت «فتاة التيك توك» موكا حجازي، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسها لمدة عام أمام محكمة استئناف الطفل في محافظة الجيزة، ولكن المحكمة رفضت استئناف المتهمة وأيدت الحكم بحبسها لمدة عام.

وأجرت النيابة العامة، تحقيقًا مع موكا حجازي «فتاة التيك توك»، وقامت بالتحفظ على عدد 12 مقطع فيديو لموكا، وتظهر من خلالهم المتهمة وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة، كما عُرضت تلك الفيديوهات التي تظهر فيها موكا حجازي، على إحدى اللجان الفنية للتأكد من مطابقة تلك الفيديوهات مع المتهمة، وبالفعل تبين صحة تلك الفيديوهات.