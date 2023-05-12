ارتفاع كبير في درجات الحرارة بجنوب سيناء.. والعظمى بشرم الشيخ 36 مئوية

شهدت محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الجمعة، أجواء مناخية حارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بالأيام السابقة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالة الطقس بالمحافظة تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وسجلت شرم الشيخ أعلى درجة حرارة، بينما سجلت سانت كاترين درجة الحرارة الأقل على مستوى المحافظة.

شرم الشيخ العظمى 36 درجة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن طقس مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، حار منذ الصباح حتى المساء، وسجلت مدينة شرم الشيخ 27 درجة في الصباح، وتصل العظمى خلال ساعات النهار إلى 36 درجة، وهي أعلى درجة حرارة سجلتها شرم الشيخ هذا العام حتى الآن.

وأضاف أن هذا الطقس هو الأفضل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، حيث بلغت سرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة، والرطوبة 48%.

سانت كاترين أقل درجة حرارة

فيما أكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، أن طقس مدينة سانت كاترين اليوم الجمعة معتدل نهارا، حيث سجلت صباح اليوم الجمعة 21 درجة مئوية، مع هدوء في حركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة.

وتابع «عابد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة جبل موسى سجلت 17 درجة مئوية، بينما سجلت قمة جبل سانت كاترين 14 درجة، وهي أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية.

كما سجلت مدينة 25 درجة مئوية، وطابا 25 درجة، ونويبع 25 درجة.