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طقس جنوب سيناء اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

كتب:

حماده الشوادفي
08:22 ص | السبت 06 مايو 2023
نشاط للرياح في طور سيناء

نشاط للرياح في طور سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن حالة الطقس في المحافظة اليوم السبت متقلبة، حيث تنخفض الحرارة بمعدل 7  درجات تقريبا مقارنة بأمس.

سانت كاترين تسجل 13 درجة

وذكر اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ فوق القمم الجبلية اليوم، حيث سجلت قمة جبل سانت كاترين 6 مئوية.

وأضاف، أن قمة جبل موسى استقبلت أمس الجمعة 500 سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس، وسجلت قمة الجبل 9 درجات، والمدينة 12 مئوية.

نشاط للرياح في طور سيناء

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لـ«الوطن»، إن هناك نشاطا لحركة الرياح في الصباح، وهي رياح شمالية وشمالية غربية تقدر سرعتها بنحو 24 كيلومترا في الساعة، متوقعا أن تزداد سرعة الرياح خلال النهار، وأن المدينة سجلت 24 درجة، فيما سجلت شرم الشيخ 24، ودهب 25، ونويبع 24، وطابا 23 مئوية.

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