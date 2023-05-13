فوائد زراعة «البلكم» بين العروات: تكلفة قليلة وعائد كبير

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، عن تكاليف محصول «البلكم» المعروف بـ«أكل الطيور»، وكذلك ما يحققه من مكاسب للمزارعين، موضحاً أنه أفضل المحاصيل التي تُزرع بين العروات، لاسيما نهاية العروة الصيفية المبكرة أو الصيفية العادية، وقبل العروة النيلية أو الشتوية البدرية، حيث تستغرق فترة زراعته 70 أو 75 يوماً، لذا يجب استغلال قصر المدة بزراعة هذا المحصول الذي يوفر عائدا اقصاديا جيدا وفي نفس الوقت تكاليفه محدودة للمزارع.

مناطق زراعة «البلكم»

وأضاف رئيس مركز تغيرات المناخ، أن «البلكم» أو «البانكو» يُزرع في غرب المنيا وأسيوط وغرب الفشن ببني وسويف، وذلك في جميع أنواع الأراضي، ما عدا الأراضي المالحة أو الغدقة.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان «البلكم» تصل إلى 5000 جنيه بجانب الإيجار، وينتج الفدان تقريباً 950 كيلوجراما إلى 1 طن، ويتراوح سعر الطن ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه، ويبحث المستهلكون عنه باستمرار تلك الفترة في الأسواق.

زراعة تقاوي «البانكو»

وقال رئس مركز تغيرات المناخ، إن سعر كيلو التقاوي من «البلكم» يبلغ 70 جنيهاً، ويحتاج الفدان إلى 15 كيلوجراما، حيث يُزرع بطريقة البدار في أحواض مثل القمح في نهاية شهر يونيو وشهر يوليو، ويمكن بدء زراعته مبكراً في منتصف شهر مايو لزيادة الإنتاجية.

وتحتاج زراعة فدان «البلكم» 50 كيلوجراما من سماد الأزوت مرة واحدة، إضافة إلى 5 ريات، ويُحصد مثل القمح، ويتم دراسته بمصاف ضيقة أكثر من مصافي القمح ويصل إنتاج الفدان إلى الطن، فضلاً عن أن من مميزاته يتحمل الملوحة نسبياً، كما يجب حرث الأرض بشكل متعامد بعد حصاده لتجنب تلبيخ الأرض، إضافة إلى بعض الأسمدة التنشيطية مثل سلفات النشادر قبل الزراعة التالية.