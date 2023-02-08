تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة لدراسة تغيرات المناخ وارتفاع منسوب البحر بالإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الاجتماع الأول للجنة التغيرات المناخية، حيث تمت مناقشة التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وكيفية التعامل معها، والتي تم تشكيلها من أجل حماية الإسكندرية وما يحيط من تنبؤات عن غرق الإسكندرية نتيجة تلك التغيرات.

تشكيل لجنة لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغيرات المناخية، لذلك تم تشكيل لجنة للتغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية الإسكندرية من نوبات الطقس الجامحة، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الاحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الإنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس وتغير المناخ، ورصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر من خلال القياسات المتاحة للعناصر الجوية، والتغير في هذا المنسوب ودراسة وجود الأجهزة التي يمكن تثبيتها في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات الجوية.

اختصاصات اللجنة لحماية الإسكندرية

وتختص اللجنة أيضا بإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس التي تؤثر علي المواطن السكندري، كما تهدف إلى إعداد برامج لتوعية المواطنين، وإعداد التوصيات الواجب اتخاذها لتقليل، ومنع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدي للتعامل مع الظاهرة، وبناء القدرات في مجال مكافحة تأثير التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.

وقال محافظ الإسكندرية إن هناك العديد من الدراسات والتجارب الدولية التي يمكن أن تستفيد منها اللجنة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنفقت وتُنفق المليارات لحماية الإسكندرية لمعالجة الأخطاء والعشوائية التي حدثت في المدينة منذ عشرات السنين، وعلى الجميع الآن التكيف مع تغير المناخ ، ويجب أن يتعاون الجميع، الجامعات، والمجتمع المدني، والمؤسسات، وبيوت الخبرة، لأن الجميع له دور في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع.

معايير حماية شواطئ الإسكندرية

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن أعمال حماية الشواطئ التي تقوم بها الدولة تتم طبقاً لنماذج رياضية وقياسات ودراسات علمية محلية ودولية على أعلى مستوى، وعلى اللجنة إعداد برامج لتوعية المواطنين وتثقيفهم للتعايش والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

تشكيل لجنة حماية الإسكندرية من التغيرات المناخية

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن وزارة الدفاع، وممثلا عن القوات البحرية وممثلا عن الحماية المدنية بوزارة الداخلية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور عادل خليل عن هيئة الثروة السمكية، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمهندسة نيفين الليثي ممثلاً عن محافظة الإسكندرية ومقرراً للجنة، والدكتور وليد عبد العظيم ممثلا لكلية الهندسة جامعة الأسكندرية.

وتضم الدكتورة نادية بدر أستاذ ورئيس قسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتورة مني جمال الدين عميد كلية الهندسة بالجامعة اليابانية وممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة عبير السحرتي أستاذ علوم البحار الكيميائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد أحمد محمد سعيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، والدكتور فهمي محمد عيد أستاذ متفرغ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الأسكندرية، والدكتور محب مينا إسكندر أستاذ هندسة الشواطئ ورئيس قسم الهيدروديناميكا بمعهد بحوث الشواطئ، والدكتور محمد السيد شلتوت أستاذ علوم البحار الطبيعية بقسم علوم البحار كلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي مدرس الأرصاد الجوية كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم الشيبيني خبير التنمية المستدامة، والدكتور أيمن الجمل معهد بحوث الشواطئ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية.