«العربي للتعدين»: الثروات المعدنية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني بقوة

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن مصر غنية بالثروات المعدنية، إذ أنها تحتل مكانة كبيرة من خلال انتشارها وتوزيعها، لافتًا إلى أن الثروة المعدنية يمكنها نقل مصر نقلة كبيرة للغاية في دعم اقتصادها الوطني، موضحًا أن أهم ما يميز عنصر أو خام «التنتالوم» صفاته الطبيعية والكيميائية، لذلك فإنه يحصد انتباه وتقدير للصناعات المتقدمة كونه يتحمل درجات الحرارة العالية.

مميزات عنصر «التنتالوم»

وأضاف «بخيت»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، أن الطائرات والصناعات المتقدمة تحتاج إلى لدرجة حرارة عالية، وعنصر «التنتالوم» من المعادن التي تكون درجة انصهارها عالية للغاية إذ تتخطى 4000 درجة مئوية، وهذا ما يؤهله للدخول في الصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على أكثر من موقع به عنصر «التنتالوم» وأشهرهم منطقة أبو دباب.

اهتمام الدولة بعنصر «التنتالوم»

وتابع رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنطقة منجم أبو دباب بالبحر الأحمر، لما له من أهمية كبرى واحتوائه على ثروات معدنية كثيرة أهمها عنصر «التنتالوم»، لذلك تعمل الدولة على الاستفادة من هذا العنصر الهام ووضعه قدر الإمكان في دائرة الإنتاج والاستغلال الحسن.