وزير البترول يفتتح معمل خدمات التعدين بمرسى علم لتعظيم إنتاج الذهب

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، معمل مرسى علم، وهو أحد المعامل الحقلية التابع للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية.

وتفقد الوزير وحدات المعمل، التي تضم وحدتي التحليل الذري والناري وغرفة الموازين، وتجهيز العينات والمكتبة العلمية، ووجّه بالإسراع بربط المعمل بالمعامل المركزية في الدقي.

وأوضح الملا، أنّ تطوير المعمل وكذا تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة، يأتي ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة، لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتي يتم تنفيذها بإرادة قوية في التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أنّ المعمل تم تأسيسه في الأربعينات من القرن الماضي، ضمن خدمات المركز التعديني لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة مرسى علم، وتم تطويره مؤخرا.

ويهدف المعمل لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية، وخدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة، حيث يقوم بتجهيز العينات الصخرية الخاصة بالبعثات الحقلية وإجراء أنواع التحاليل والدراسة المطلوبة ولديه مجموعة من الكسارات الفكية والطواحين مختلفة الأحجام والأشكال ويتم تجهيز العينات به حسب درجة صلابتها، كما يجهّز العينات لإجراء التحليل الناري والامتصاص الذري لعنصر الذهب والعناصر المصاحبة.