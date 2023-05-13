موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. يبدأ خلال 5 أيام

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر مايو خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتساءل الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.

وكشفت «المالية» عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، بداية من يوم الخميس المقبل 18-5-2023، وحتى يوم الأربعاء 24-5-2023، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وبكل الجهات الإدارية.

وتأتي المرتبات بالزيادة الجديدة وفق التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، التي بدأ تطبيقها في شهر أبريل الماضي بحد أدنى للزيادة 1000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وفق الجدول المعلن من وزارة المالية، فإنه موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، سيكون بعد 5 أيام فقط.

أكدت الوزارة صرف المرتبات بالزيادات التي جرى إقرارها الشهر الماضي، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

- 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

- 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.

- 6500 للأولى أو ما يعادلها.

- 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها.

- 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها.

- 4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها.

- 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها.

- 3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهريا.

- الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الدكتوراه» 7000 جنيه.