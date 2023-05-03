موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين بالمحافظات: تبدأ بعد 12 يوما

ينتظر العشرات من المدرسين موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين متضمنة الزيادة التي أقرتها الحكومة بدءًا من شهر أبريل المُنصرم التي تم خلالها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة بلغت نحو 1000 جنيهًا لجميع الدرجات المالية، فيما حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 فضلًا عن صرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين في الدولة بخلاف المرتبات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين، حيث يبدأ من الخميس الموافق 15 مايو ويستمر لمدة 3 أيام على أن ينتهي يوم 24 مايو الجاري، بينما من المقرر أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في الدولة بخلاف المرتبات خلال أيام الأحد 7 والأربعاء 10 والخميس 11 مايو الجاري.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023

وفيما يخص موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 فقد أعلنت جامعة الأزهر عن صرف مكافأة الامتحانات في الجامعة عن الفترة الثانية بدءًا من 1 مايو 2023 أسوة بالأعوام السابقة وفقًا للضوابط المقررة، بينما لم يتم الإعلان عن موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 للمدارس حتى الآن.

مواعيد صرف معاشات شهر مايو

وجاءت مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023 كالتالي:

1 و2 مايو.. صرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمتها أقل من 1300 جنيهًا.

3 و4 مايو صرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمتها أكثر من 2300 جنيهًا.

5 و6 مايو صرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات الذين تتجاوز معاشاتهم أكثر من 2300 جنيهًا.

موعد مرتبات شهر يونيو 2023

ومن يحل موعد مرتبات شهر يونيو 2023 ويبدأ صرفها بدءًا من يوم 18 يونيو المُقبل لمدة 5 أيام تنتهي 22 من نفس الشهر، بينما من المقرر أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في الدولة بخلاف الرواتب على مدار أيام 7 و8 و11 من شهر يونيو المُقبل.