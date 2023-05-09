موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. «اعرف باقي كام يوم على القبض»

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 وذلك من خلال الكتاب الدوري الخاص بها حيث يتم صرف المرتبات على 5 أيام ويوافق اليوم الأول الخميس 18 مايو 2023 واليوم الثاني الأحد 21 مايو 2023 فيما تقرر صرف مرتبات اليوم الثالث يوم الاثنين 22 مايو 2023 واليوم الرابع يوافق الثلاثاء 23 مايو 2023 وأخر يوم لصرف مرتبات شهر مايو 2023 الأربعاء الموافق يوم 24 مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

كما أشتمل الكتاب الدوري موعد صرف مستحقات العاملين المتأخرة، ضمن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، حيث تم صرف اليوم الأول أول أمس الموافق 7 مايو 2023 ومن المقرر استكمال صرف المستحقات المتأخرة غداً الأربعاء 10 مايو 2023 ثم يتم باقي المستحقات يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

وعن صرف مرتبات شهر يونيو القادم 2023 قررت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري أن تكون أيام الحصول على المرتبات يوم 18 و19 و20 و21 و22 يونيو لعام 2023 فيما تقرر صرف متأخرات العاملين بخلاف الرواتب يوم 7 و8 و11 يونيو 2023، وذلك بعد معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين في الدولة تلك القرار الذي تم تنفيذه بداية من شهر أبريل الماضي 2023 كما تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه والهدف من تلك القرارات تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.