موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. الجدول بالتفاصيل

كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بعد الانتهاء من صرف مرتبات شهر أبريل، التي كان آخر موعد لها يوم 30 أبريل من الشهر الماضي، كما أعلنت الوزارة من خلال الكتاب الدوري على متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، وفي السطور التالية التفاصيل.

وموعد صرف مرتبات شهر مايو2023، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية سيكون خلال 5 أيام، على النحو التالي:

موعد صرف مرتبات شهر مايو2023

- يوم 18 مايو 2023 الموافق الخميس.

- يوم 21 مايو 2023 الموافق الأحد.

- يوم 22 مايو 2023 الموافق الاثنين.

- يوم 23 مايو 2023 الموافق الثلاثاء.

- يوم 24 مايو 2023 الموافق الأربعاء.

وبالنسبة لموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب في مايو، تكون كالآتي:

موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين

- يوم 7 مايو 2023 الموافق الأحد.

- يوم 10 مايو 2023 الموافق الأربعاء.

- يوم 11 مايو 2023 الموافق الخميس.

وتم تنفيد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر أبريل الماضي، لتحسين دخول العاملين بالدولة والكوادر الخاصة والمعاشات.