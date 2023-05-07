موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. «اعرف باقي كام يوم»

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، إذ أوضحت أنّ صرف مرتبات شهر مايو سيكون يوم الخميس 18 مايو، أي بعد نحو 11 يومًا من الآن، ويستمر الصرف خلال أيام 21 و23 و24 مايو 2023.

وتُصرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 مايو 2023، إذ بدأت الحكومة في تطبيق زيادة المرتبات 2023 لموظفي الحكومة، اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، والتي تم خلالها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، جميع الدرجات المالية.

مواعيد صرف مرتبات يونيو 2023

وأكدت تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، خلال أيام 18 و19 و20 و21 و22 يونيو لعام 2023، وتُصرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

جدول الزيادات فى المرتبات

يأتي جدول زيادة المرتبات الحالي المتضمن رفع الحد الأدنى للأجور والذي بدأ تطبيقه بداية من شهر أبريل 2023 كما يلي، حيث تتم زيادة الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10 آلاف و500 جنيه، وزيادة المرتبات الجديدة بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8 آلاف و500 جنيه، وزيادة المرتبات 2023 بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7 آلاف جنيه، ويصل الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6 آلاف و500 جنيه.

وبلغ الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه، وبلغ الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة وحملة الماجستير والدكتوراه

أما الدرجة الرابعة فوصل الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه، وبلغ الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه، وبلغ الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريً، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه / شهريًا.