بعد انطلاق الامتحانات اليوم.. توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي يرغب الكثيرون من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة توزيعها، بعد انطلاق الامتحانات منذ قليل اليوم في 9 محافظات، تنشر «الوطن» توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، اليوم، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

وجاء توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني بحسب ما أعلنته مدريات التربية والتعليم بالمحافظات كالآتي:

- التعبير (الوظيفي والإبداعي): 7 درجات.

- القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات.

- النصوص: (النثر والشعر): 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.

- المجموع الكلي لامتحان مادة اللغة العربية في الترم الثاني: 40 درجة.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية لم تتلق أي شكاوى خاصة من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية حتى الآن، وأن الأسئلة جاءت شاملة وواضحة.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن الوقت المحدد لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادي الترم الثاني متوافق مع الأسئلة والمراجعة، مشيرا إلى أن امتحان اللغة العربية، جاءت واضحة، ومنسقة بشكل جيد.

وأشار وكيل «تعليم سوهاج» إلى أن غرفة العمليات بالمديرية كانت تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات دون أي مشاكل أو معوقات تعوق سير الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج كالتالي:

- السبت 13 مايو: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 17 مايو: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 18 مايو: الدراسات الاجتماعية.