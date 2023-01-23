إعادة توزيع درجات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في الدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية باليوم، مشيرا إلى إعادة ‎توزيع درجات مادة اللغة العربية لصالح الطلاب.

وشدد «شعبان»، على مراعاة الدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة في المواد، وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.

إعادة توزيع درجات الثالث الاعدادي في الدقهلية

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا مع واضعي امتحان اللغة العربية، مؤكدا أن التصحيح من أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهي أمانة ومسؤولية، وأن يكون إعادة ‎توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023 لما فيه مصلحة الطالب.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في سرية تامة

وأوصى «شعبان» بسرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتيجة، مؤكدا أنه لا يجوز إعفاء أي مصحح من التصحيح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

452 مُقدرا لدرجات اللغة العربية

وقال وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، إن إجمالي مقدري الدرجات بلغ 2642 معلما ومعلمة فى الشهادة الإعدادية، وإجمالي مقدري الدرجات في الإعدادية المهنية 58 معلما ومعلمة، وأن 452 مقدرا لدرجات في لجان تصحيح اللغة العربية، و59 مشرفا ومشرفا عاما بإجمالي 512 بكنترول الشهادة الإعدادية.