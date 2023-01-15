يتساءل طلاب الصف الأول الثانوي، عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية أولى ثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت أمس السبت بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية أولى ثانوي 2023

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات توزيع درجات امتحان اللغة العربية أولى ثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول، كما يلي.

- القراءة: معلومات أدبية في 6 أسئلة، لكل سؤال درجة واحدة.

- القصة: 6 أسئلة كل سؤال درجة.

- النصوص: شعري نثري 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة.

- الأدب: سؤالان بدرجتين.

- البلاغة: سؤالان بدرجتين.

- النحو: 8 أسئلة درجة على كل سؤال.

- التعبير: وظيفي إبداعي 6 درجات.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 40 درجة.

وفي السياق ذاته، تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، بمدرسة طبري شيراتون الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية بحضور يحيى حسين مدير عام الإدارة.

وأدى طلاب الصف الثانى الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرا داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظا على سلامة الطلاب.

عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة

واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، كما شدد على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك، وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.