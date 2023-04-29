أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الفيوم، والتي تنطلق في الأسبوع الثاني من شهر مايو المُقبل، حيث يأتي موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بدءًا من السبت 13 مايو وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي الخميس 18 مايو، كما تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، فإنّ الأنشطة التربوية الاختيارية يتم عقد تقويم عملي لكل مادة مختارة لمدة ساعة واحدة قبل نهاية الفصل الدراسي وتخطر لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة فورًا.

جدول امتحانات محافظة الفيوم 2023

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم فإنّ امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس التجريبية الرسمية ومدارس اللغات الخاصة يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 والزمن ساعتان.

كما يؤدى امتحان التربية الرياضية «عملي» لمدارس التربية الرياضية فقط قبل موعد الجدول أيضًا بوقتٍ كافٍ.

جدول امتحانات الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم الترم الثاني كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والذي يستمر لمدة ساعتان ونصف، حيث يبدأ 9:00 صباحًا وتستمر حتى 11:30، على أن تخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

- الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والذي يستمر لمدة ساعتان تبدأ 9:00 صباحًا وتستمر حتى 11:00 ظهرًا، ثم يليه امتحان التربية الفنية والتي تستمر لمدة ساعتان تبدأ 11:30 ظهرًا وتستمر حتى 1:30 ظهرًا.

- الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء والذي يستمر لمدة ساعتان بدءًا من 9:00 وحتى 11:00 مساءً، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من 11:30 وحتى 1:30 ظهرًا.

- الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان تبدأ 9:00 صباحًا وتنتهي 11:00 ظهرًا.

- الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة والذي يستمر لمدة ساعتان يبدأ 9:00 صباحًا وينتهي 11:00 ظهرًا.

- الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان حيث يبدأ 9:00 صباحًا وحتى 11:00 ظهرًا، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية (مدارس اللغات فقط) يستمر لمدة ساعة ونصف تبدأ 11:30 وتستمر حتى 1:00 ظهرًا، وامتحان التربية الرياضية (المدارس الرياضية فقط) تبدأ 11:30 وتستمر حتى 12:30 ظهرًا.