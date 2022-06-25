توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

ينطلق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2022، غدًا، للطلاب المقيدين في الشعب الدراسية «العلمي والأدبي»، فالكثير يسأل عن توزيع درجات اللغة العربية، التي تمثل درجته العظمى 20% من المجموع الكامل في شهادة الثانوية العامة.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

وتعرض «الوطن» توزيع درجات اللغة العربية في أسئلة الامتحان؛ لكي يستعين بها الطلبة في احتساب مجموعهم في المادة بصورة تقريبية، لحين ظهور النتيجة بشكل رسمي.

- فرع الأدب 6 درجات.

- فرع البلاغة 6 درجات.

- فرع النصوص 20 درجة.

- فرع النحو 20 درجة.

- فرع التعبير 14 درجة.

- فرع القصة 6 درجات.

- فرع القراءة 8 درجات.

ويمتحن طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بمادة اللغة العربية من خلال نظام «البابل شيت»، حيث إن الامتحان لا يحتوي على وجود أي أسئلة مقالية.

فروع اللغة العربية

كما يتم توزيع درجات امتحان مادة اللغة العربية على كل فروع المنهج، ألا وهي القراءة، والأدب، والنصوص، والنحو والصرف، والبلاغة.

ويبلغ عدد درجات امتحان اللغة العربية 80 درجة موزعة على نحو 60 سؤالًا، ويجيب عليها الطلاب في المدة المقررة للامتحان، وهي 3 ساعات كاملة.

وعن سؤال التعبير، فسيأتي بشكل اختيار من متعدد بديلًا عن الشكل المقالي، الذي تعود الطالب عليه كالعادة من قبل، وهي تكون طريقة جديدة أفضل من طريقة التعبير المقالي.