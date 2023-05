«Guardians of the Galaxy» يتصدر الإيرادات ويقترب من تحقيق 400 مليون دولار

تصدّر فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات قدرت بـ 152 مليون دولار، بينما وصلت الإيرادات الكلية للفيلم 384 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم «The Super Mario Bros. Movie» إلى المركز الثاني للمرة الأولى بعد 6 أسابيع في السينمات، بإيرادات بلغت 23 مليون دولار فقط، لترتفع الإيرادات المحلية لـ 522 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي الإيرادات مليار و166 مليون دولار، محافظًا على تواجده في صدارة قائمة أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في عام 2023، وجاء فيلم الرعب «Evil Dead Rise» في المركز الثالث بـ8 ملايين دولار، بإجمالي عالمي وصل لـ 117 مليون دولار خلال 3 أسابيع.

«Love Again» في المركز الخامس بقائمة الإيرادات في أسبوعه الأول بالسينمات الأمريكية

وفي المركز الرابع كان من نصيب فيلم «Are You There God? It's Me, Margaret» بـ 4 ملايين دولار، محققًا إجمالي 13 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم «Love Again» في أسبوعه الأول بالسينمات بـ3.5 مليون دولار.