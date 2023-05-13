ضبط 13 منشأة سياحية مخالفة في حملة مكبرة بالإسكندرية 

تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من ضبط 13 منشأة سياحية مخالفة من أصل 18 منشأة تم فحصها، وذلك خلال حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وشن الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه محمد طلحة، مدير الإدارة العامة للسياحة، وفيكتور عزت، رئيس قسم المتابعة، وعمرو رجب، مندوب قسم الرخص بحي منتزه أول، حملة بنطاق كورنيش الإسكندرية في نطاق ذلك الحي.

منشآت سياحية مخالفة في الإسكندرية

وأسفرت الحملة عن وجود 5 منشآت ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة، كما تم ضبط 13 منشأة غير ملتزمة بقوائم الأسعار.

وأكد «عبد الرازق»، في بيان اليوم، أنه تم استدعاء مسؤولي المنشآت وترك إخطار حضور غدا الأحد للمنشآت السياحية المخالفة لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم، وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.

شكاوى سياحة الإسكندرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام (01289252668/ 01270647490)، أو عبر بريد الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة.