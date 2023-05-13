انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في البحر اليوسفي وترعة أم تسعة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والأهالي جثث 3 طلاب لقوا مصرعهم غرقا داخل المجرى المائي للبحر اليوسفي في مركزي سمالوط وبني مزار بشمال محافظة المنيا، وترعة أم تسعة في مركز ملوي جنوبا، وتم التحفظ على الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

انتشال جثتين من البحر اليوسفي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطالب أحمد محمود مفتاح، 12 عاما، مقيم بقرية شوشة في غرب مركز سمالوط، من المجرى المائي للبحر اليوسفي، أمام نفس القرية، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى الوحدة الصحية بالقرية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا آخر بتمكن الأهالي من انتشال جثة عبده حجاج محمد زايد، 14 عاما، طالب، مقيم بقرية البهنسا، من المجرى المائي للبحر اليوسفي أمام مدرسة الضبعة في مركز بني مزار، حيث غرق أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال طالب من ترعة في مركز ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانتشال جثة فارس محمد عشماوي، 15 عاما، طالب، يقيم بمنطقة الحلاجة في مركز ملوي، من المجرى المائي لترعة أم تسعة التي تبعد 5 كيلومترات عن المدينة، حيث غرق في الترعة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بوقائع الغرق الثلاثة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثث لمعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.