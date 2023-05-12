حريق بـ6 منازل في المنيا دون إصابات بشرية.. نفوق مواشي وإتلاف ماكينة ري

نشب حريق هائل بـ6 منازل بقرية صفط الشرقية بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، وأسفر عن تفحم تروسيكلين وماكينة ري، ونفوق 5 رؤوس ماشية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، وتجري أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق الهائل.

اندلاع حريق في 6 منازل بالمنيا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية، وامتداده إلى 5 منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتلة، وجارٍ تحديد أسبابه، وامتد إلى 5 منازل مجاورة ملك كل من ملاك تادروس، أحمد محمد أمين، شقيقه حسين، حمادة سيد عبد الله، محمد عبد الحميد عبد الله.

نفوق 5 مواشي واحتراق تروسيكلين

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية في احتراق ماكينة ري زراعي، و2 تروسيكل، ونفوق 5 أبقار وأغنام.

تم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات والخسائر، وتم عمل كردون أمني وفصل المياه والكهرباء عن المنازل المتضررة حفاظا على سلامة المارة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.