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تفعيل الإجراءات الاحترازية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

كتب:

عمرو الورواري
11:49 ص | السبت 13 مايو 2023
امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم السبت للاطمئنان على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد بحيري.

غرفة عمليات متواصلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 

وقال محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وِفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

وأكد مدير تعليم الإسماعيلية علي انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ونهاية الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت اليوم السبت بمادة اللغة العربية، ثم التربية الدينية.

26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية 

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 هذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية 26 ألف و837 طالبًا وطالبةً أمام 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

 

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بقلم عمرو الورواري