جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات.. تأمينات مكثفة للجان

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات قبل أيام، فيما انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في 9 محافظات اليوم السبت، وسط تأمينات مكثفة، بينما من المقرر أن تنطلق في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة وفقًا لكل جدول امتحانات مُعلن من كل محافظة على حدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في عدة محافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 المُعلن فإنّ الامتحانات انطلقت صباح اليوم السبت في 9 محافظات وهي جنوب سيناء، وأسوان، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والدقهلية، والفيوم، وسوهاج، ودمياط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو.. امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادة الهندسة.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 25 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الإعدادية 2023 الإسكندرية

وأعلنت التربية والتعليم جدول امتحانات الإعدادية 2023 الإسكندرية الذي جاء كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 22 مايو.. امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادتي الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

الخميس 25 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الشرقية فإنه من المقرر انطلاق الامتحانات كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الإثنين 22 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادة العلوم.

الخميس 25 مايو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية

وانطلقت الامتحانات صباح اليوم السبت بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية الذي جاء كالتالي:

السبت 13 مايو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 14 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الإثنين 15 مايو.. امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 16 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الخميس 18 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

ويأتي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2023 كالتالي:

الأربعاء 17 مايو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

السبت 20 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 22 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 فقد جاء كالتالي:

الخميس 18 مايو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 20 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 المنوفية

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية فإنّها من المقرر أن تنطلق كالتالي:

الخميس 18 مايو.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية.

السبت 20 مايو.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادة العلوم.

الإثنين 22 مايو.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادتي الهندسة، والتربية الدينية.