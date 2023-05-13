«الوطنية للعلوم والثقافة» تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل حول «المدن المستدامة والذكية»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو 2023، بحضور السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأمين الدهماني بإدارة العلوم والبحث العلمى بـ«ألكسو»، والدكتور عصام شحرور الخبير في مجال المدن الذكية والمحاضر بجامعة «ليل» بفرنسا، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

الأنظمة الذكية لإدارة المياه والطاقة أبرز محاور الورشة

وفي كلمته، أشار الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إتاحة الفرصة للمسؤولين من مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والباحثين، للمشاركة في المعارف المكتسبة حول المدن المستدامة والذكية، من خلال البحوث التي تم إجراؤها، والمشروعات التي نُفذت في هذا المجال.

وأوضح، أن محاور الورشة تتمثل في الأنظمة الذكية لإدارة المياه وإدارة الطاقة، والتنقل الذكي، والمدن الذكية ومفهومها، وجمع البيانات ومعالجتها.

نمو المدن في أنحاء العالم بمعدلات سريعة

ومن جانبه، أكد أمين الدهماني ممثل منظمة «ألكسو»، أن المنظمة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء؛ لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأضاف، أن نمو المدن في جميع أنحاء العالم يتزايد وبمعدلات سريعة، وفي ظل استمرار نمو سكان العالم أصبحت المدن تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع عدد سكانها بدرجة تفوق قدرتها على استيعاب هذه الزيادة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان بعض المدن حول العالم بحلول عام 2050.

فيما أوضح السيد العبسي، أنه منذ عدة سنوات ظهر مصطلح المدن المستدامة أو الذكية أو الخضراء بعد إعلان الأمم المتحدة إستراتيجية التنمية المستدامة، وهي مدن مبتكرة تقوم على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل التي تعمل على تحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، فضلاً عن القدرة على المنافسة مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشارك فى فعاليات ورشة العمل ما يقرب من 25 مشاركًا من جهات عديدة، منها (وزارة الإسكان – وزارة الموارد المائية والرى - وزارة البيئة- جامعة النيل – جامعة القاهرة - جامعة حلوان - المركز القومى للبحوث).