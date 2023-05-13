مسجل خطر يهشم رأس جارته بمطرقة حديد ويهدي متعلقاتها لوالدته في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالإسكندرية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات.

وتمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها لـ(إحدى السيدات مبلغ بغيابها)، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها ، وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة واستولى على متعلقاتها (لاب توب – بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها – 2 هاتف محمول)، وأضاف بتخلصه من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وكذا ضبط (المسروقات المستولى عليها).

كما قرر بتسليمه (الهاتفين المحمولين ، وبعض متعلقات المجنى عليها) لوالدته (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية سيئة النية)، أمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وأرشدت عن (المتعلقات المستولى عليها) وأضافت بتخلصها من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجاري المائية.