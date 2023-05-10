العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة بكفر الشيخ

عثر أهالي قرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية، غرق في مياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية، وذلك بجوار كوبري عثمان، ومسجد الشهيد، ومعالمها بحالة جيدة.

وأبلغ أهالي القرية الأجهزة الأمنية بمركز كفر الشيخ، والتي انتقلت لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وأهالي القرية، كما جرى نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

العثور على شاب مجهول الهوية في كفر الشيخ

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوجود بلاغ من أهالي قرية دفرية مركز كفر الشيخ، بالعثور على جثة لشاب في الثلاثينات من عمره، ومجهول الهوية لأهالي القرية.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وعدد من معاونيه، حيث تبين أن الجثة، طافية على الماء، بجوار مسجد الشهيد بدفرية وكوبري عثمان، بكامل ملابسها وبحالة جيدة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق بمركز كفر الشيخ.

وتُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لفحص الجثة، لمعرفة هوية صاحبها، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وإخطار جهات التحقيق بما ستُسفر عنه التحريات الأولية لمباشرة التحقيق في الواقعة.