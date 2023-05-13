السيطرة على حريق مولين بالبحيرة دون خسائر في الأرواح (صور)

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مولين بقرية التحرير جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق في الحادث.

نشوب حريق داخل مولين مجاورين

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد نشوب حريق داخل مولين مجاورين بقرية التحرير جناكليس التابعة لدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مول هايبر ناجي ومول النجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده وإخماده، دون وقوع أي إصابات بشرية، أو خسائر في الأرواح.

سبب اندلاع الحريق

وجرى فرض كردون أمنى حول محيط المكان وفصل كافة المرافق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.