عاطل يطلق الخرطوش على مسجل خطر في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح ناري بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بالوجه.

بالانتقال وسؤاله اتهم عاطل، بإطلاق عيار ناري تجاهه من فرد محلي كان بحوزته فأحدث إصابته الـمُشار إليها على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة شقيقة المتهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ بإرشاده ضبط (السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة).