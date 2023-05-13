ضبط «عصابة سرقة السيارات» بأسلوب المفتاح المصطنع في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية امن القاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقه السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ولم يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمون في حلوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المبلغ بسرقتها وأخرى مثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى، غير مبلغ بسرقتها، وبحوزتهم (فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

كما تمّ بإرشادهم ضبط 3 سيارات لدى عميليهما سيئا النية (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهتهما اعترفا بتقطيع أجزاء إحدى السيارات المستولى عليها والتصرف في أجزائها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.