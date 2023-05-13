القبض على 5 لصوص نفذوا 18 جريمة سرقة في 3 مناطق بالقاهرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل مقيم بمنطقة الوايلي، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود»، وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة، بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (مالك محل له معلومات جنائية)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في عين شمس، حال استقلاله سيارة ملكه، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة «جنوط» السيارات بأسلوب «الفك، والرفع».

وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئ الني، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة هوائية مجهولة المصدر، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب قص القفل، وبحوزته مقص حديدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط عميله سيئ النية (مالك محل دراجات هوائية له معلومات جنائية، وبحوزته 6 دراجات هوائية.

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل العقارات بأسلوب كسر الباب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.