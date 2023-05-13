تنفيذ 202 حكم قضائى متنوع في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال جرائم تهريب المعادن النفيسة، ضبطت الأجهزة الأمنية 6 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية واحدة.

ضبط هاربين من تنفيذ أحكام

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، تم ضبط 2042 مخالفة متنوعة، وفي مجال الأمن العام 34 قضية، وعلى صعيد تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة عليها.