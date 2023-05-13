نفوق 6 مواشي في حريق حظيرة بديرمواس جنوب المنيا دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع في حظيرة لتربية الماشية بقرية الناصرية بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، ما أسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية و3 دواب، دون إصابات بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لاتخاذ اللازم.

نشوب حريق هائل بحظيرة ماشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحظيرة لتربية الماشية، بقرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية لبني حرام في مركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بحظيرة لتربية الماشية ملك عبد الرازق مهدي شريف، بسبب عقب سيجارة مشتعل، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية.

نفوق 6 رؤوس ماشية ودواب

وأسفر الحريق عن نفوق 3 رؤس ماشية و3 دواب، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.