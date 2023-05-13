ابنة جيمي فوكس تكشف تطورات حالته الصحية: خارج المستشفى منذ أسابيع

كشفت كورين فوكس، ابنة النجم الأمريكي جيمي فوكس، تطورات الحالة الصحية لوالدها، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن تفاصيل إصابته بعد إعلان عن دخوله المستشفى في 12 أبريل الماضي، وقالت إن والدها يتعافي حاليا حيث خرج من المستشفى منذ أسابيع، ويتمتع بصحة جيدة بما يكفي للعب مبارة «بيكل بول».

وأعلنت ابنة جيمي فوكس غضبها من تعامل وسائل الإعلام مع حالة والدها، في بيان قائلة: «من المحزن أن نرى كيف تعمل وسائل الإعلام. كان والدي خارج المستشفى منذ أسابيع ، يتعافى، في الواقع ، كان يلعب مباراة بيكل بول بالأمس، شكرا لصلوات الجميع ودعمهم، لدينا إعلان عمل مثير قادم الأسبوع المقبل أيضًا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ابنة جيمي فوكس تناشد وسائل الإعلام بالحفاظ على الخصوصية

وكانت أعلنت كورين فوكس في وقت سابق خبر دخول والدها إلى المستشفي، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أردنا أن نشارك أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس. لحسن الحظ ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة ، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتك. تطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت».