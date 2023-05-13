محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء متنزه بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء متنزه للمواطنين بطريق الزقازيق أبو حماد، بدءا من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك، وصولا لموقف مدينة أبو حماد، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق، واستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

تنفيذ الأعمال بالمتنزه بطول 550 مترا

وقدمت لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، شرحا تفصيليا للمحافظ، عن طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمتنزه بطول 550 مترا وعرض 9 أمتار وبتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث يضم حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشيا مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

مشروعات تطوير وتجميل الشرقية

وأكد المحافظ أن الشرقية تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.