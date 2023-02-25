تكريم راي لوتا بنجمة في ممشى المشاهير في هوليود بعد 9 أشهر على وفاته

حصل النجم الراحل راي ليوتا على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، وذلك بعد مرور 9 أشهر على وفاته في مايو 2022 عن عمر يناهز الـ 67 عاما، وتواجدت كارسن ليوتا ابنة الفنان الراحل في الاحتفالية وحملت النجمة نيابة عن والدها الراحل، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وقالت كارسن، ابنة الممثل الراحل راي ليوتا، خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس، أمس: «لقد تأثرت بشدة لقبول هذا التكريم نيابة عن والدي، لا يمكنني أن أكون فخورة به أكثر من ذلك»، وتابعت: «كان ممثلًا فريدًا من نوعه وكان أفضل صديق وأخ وأب يمكن لأي شخص أن يطلبه، لقد حالفني الحظ بالتواجد معك».

وأضافت في الحديث عن والدها الراحل: «إذا كان راي موجودا في حياتك فأنت محظوظ، أحبك كثيرًا وأشكرك على عملك والبصمة التي تركتها علي وعلى كل من يحبونك».

إليزابيث بانكس وتارون إجيرتون يشاركان في تكريم الممثل الراحل راي ليوتا

وتواجد في الاحتفالية كلا من إليزابيث بانكس التي أخرجت أحد مشاريعه الأخيرة «Cocaine Bear»، وتارون إجيرتون الذي لعب دور ابن شخصيته في المسلسل المحدود «Black Bird»، وقال خلال الاحتفالية: «لقد كان واحدًا من هؤلاء الفنانين النادرين الذين أدخلوا كل نفسه في عمله، بكل قوته، لقد ألهمني راي بشدة».

وتابعت بانكس، خطاب إجيرتون، حيث تحدثت عن شرف العمل مع الممثل الراحل، قائلة أنه ألهمها بالثقة كمخرجة، «لطالما أعجبت بتمثيله، لكنني استمتعت به حقًا كإنسان على الرغم من أنه معروف بلعب دور الرجال الأقوياء، إلا أنني وجدته ساحرا كممثل وكرجل، عندما يضع أي ممثل من عيار راي ثقته فيك كمخرج، فهذه هدية، لكن راي أعطاني أكثر من ذلك بكثير».