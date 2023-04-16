أماكن خروجات العيد في محافظة السويس.. منها ممشى النخيل

تتعدد الأماكن التي تتميز بالطبيعة الجميلة، في محافظة السويس، والتي تصلح، أماكن خروجات العيد بأقل تكلفة إذ أن جميع هذه الأماكن، دخولها بالمجان.. وفي السطور التالية نرصد أهم هذه الأماكن.

الكورنيش الجديد

الكورنيش الجديد، يعتبر مقصداً لمن يريد قضاء وقت جميل، فالكورنيش يبلغ طوله كيلو متر، ويطل على خليج السويس والممشى الجديد الخاص به، فضلاً عن منطقة السي فيو، من أجمل الأماكن في السويس، التي تعتبر من أماكن الخروج في العيد.

ممشى أهل السويس

تم إنشاء ممشى أهل السويس، وتطويره على أحدث الأنماط الترفيهية، من حيث المساحات الخضراء وأحواض الورود، والمحلات المتعددة الأنشطة، ويبلغ طوله كيلو و200 متر يطل أيضاً على خليج السويس، ويعتبر نافذة للنزهة ومن أماكن الخروج في عيد الفطر على خليج السويس، وأيضاً بأقل تكلفة ويستوعب آلاف الزوار.

ممشى النخيل

تم افتتاح ممشى النخيل في عيد السويس القومي الفائت، ويعتبر من أروع أماكن الخروج والفسحة في العيد بالسويس، وهو في الجهة المقابلة لممشى أهل السويس بطريق بور توفيق، بحي السويس، وتتعدد الأماكن للجلوس فيه سواء بشكل أسري أو الفردي.

الكورنيش القديم

كورنيش السويس القديم، هو قلب ذكريات أهل السويس، وبعد التطوير، وأصبح ينافس الكورنيش الجيد، حيث تتواجد منتجعات، بعضها يسمح بالدخول المجاني ويتضمن وسائل ترفيفة متعددة للكبار والصغار وهو أيضاً من أماكن الخروج في العيد بالسويس.