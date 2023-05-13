ضبط مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتحرير 176 محضرا في حملة تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت التجارية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحرير 176 محضرا تموينيا

وأسفرت الحملات التموينية اليوم السبت، عن تحرير 176 محضرا تموينيا متنوعا، بين 80 محضر مخالفات مخابز و96 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم تحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب ماكينة طحين بناحية سماليج، لقيامه بتجميع كمية قدرها 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق، وتحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع تعبئة وتغليف سلع غذائية بناحية سبك الضحاك، لحيازته كمية قدرها طن مستلزمات إنتاج عسل أسود مجهولة المصدر ودون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.

استمرار الحملات التموينية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.