إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثاني على التوالي لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني بالأقصر إلغاء رحلات البالون الطائر، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي

وأوضح «الطيب»، أنه تقرر إلغاء رحلات البالون أمس الجمعة واليوم السبت، ومن المتوقع أن تتوقف غدا الأحد أيضا، بسبب سرعة الرياح والتي قد تؤدي إلى عبور البالون الطائر شرق النيل، وهو ما قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

استغلال طبقات الجو المختلفة في التحليق

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن البالون يحلق في منطقة البر الغربي، وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، والتي قد تدفع البالون لعبور الشرق، مشيرا إلى أن البالون يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح، إذ يعتمد قائد البالون على استغلال طبقات الجو عبر الصعود والهبوط واستغلال الطبقات المختلفة في التحليق.

بالون الأقصر الثالث عالميا

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، وتتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية.