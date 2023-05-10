استئناف رحلات البالون الطائر بعد توقف 4 أيام في الأقصر

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر، نشاطها بعد توقف 4 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، إذ حلقت 40 رحلة اليوم الأربعاء، تقل على متنها مئات السياح من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي

وأوضح أن البالون الطائر استأنف رحلاته بعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض سرعة الرياح، والتي استمرت على مدار أربعة أيام، إذ تؤثر سرعة الرياح على تحليق البالون تحسبا لعبوره شرق النيل، وهو أحد محظورات سلطة الطيران المدني لعدم التأثير على سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

البالون يعمل في الأساس وفق اتجاهات الرياح

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون، إلى أن البالون الطائر، له نطاق محدد للطيران، حيث حددت سلطة الطيران المدني، المنطقة التي مسموح بها للطيران وهى في البر الغربي سواء شمالا أو جنوبا، إذ يقع مطار البالون في مواجهة معبد حتشبسوت بمدينة القرنة غرب المحافظة، مؤكدا أن البالون يعمل في الأساس وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، ونيل وخضرة وسلاسل جبيلة، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.