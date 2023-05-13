تجهيز الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية مع بداية مصيف 2023.. 3 مميزات

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، العمل على تجهيز الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية مع بداية مصيف 2023 على أن يكون متاحا خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسبة إشغال الشواطئ، وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يوفر ذلك النظام مميزات عدة للراغبين فيه.

تفاصيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه يتم العمل على تطوير وفتح الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الأيام المقبلة مع بدء زيادة نسبة إقبال المواطنين على الشواطئ.

وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحجز الإلكتروني يعد أحد أهم الخطط المميزة لتنظيم مصيف 2023 يليق بمدينة الإسكندرية وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأن يتم العمل على راحة المواطنين خلال زيارتهم شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط.

مميزات الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية

وأكد أن الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية سيكون له عدة مميزات على المواطنين أبرزها:

- الحجز الإلكتروني يعطي الحق للحاجزين فى الجلوس فى الصفوف الأمامية علي الشواطئ.

- الحجز الإلكتروني يوفر مكان للمواطنين في الشواطئ بالتحديد في وقت ذروة الشواطئ ما يجعل المواطنون يأتون إلى شواطئ وهم مطمئنون على وجود مكان لهم.

- الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يوجه المواطنين إلى الشواطئ الأقل نسبة إشغال لمنع التكدس والازدحام ما يوفر خروجة مميزة لأبناء المدينة الساحلية.

ضوابط الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن ضوابط الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية، فور الانتهاء من تجهيزها من أجل نشرها للمواطنين للعمل على أسسها من أجل تسهيل زيارتهم للشواطئ والاستمتاع بها.