مقرر مساعد لجنة الثقافة بالحوار الوطني: تلقينا مقترحات من جميع فئات الشعب

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الأمانة العامة ومقرري اللجان بالحوار الوطني لا يقترحون أفكارًا أو آراء بل يؤدون دور «الوسيط»، إذ أن الأمانة العامة تستقبل الأفكار والمقترحات والآراء المختلفة ومن ثم فرزها، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الأفكار العملية التي تم استقبالها، وأهم ما يميز الحوار الوطني بشكل عام هو الانفتاح بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

أهمية ملف الهوية الوطنية

وأكّد مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أهمية ملف الهوية الوطنية والثقافة المطروح على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ أول هوية مصرية كانت الحضارة القديمة، ويجب استثمار ذلك مثلما حدث في موكب المومياوات وإنشاء المتحف المصري الكبير وافتتاحه الذي يعد أكبر حدث أثري في العالم بأكمله.

الحوار الوطني ليس حكرا على أحد

وتابع أنَّ الحوار الوطني ليس حكرًا على أحد، مشيرًا إلى أنَّ المواطن العادي شارك في الحوار الوطني كون الأمانة العامة للحوار مازالت تفتح أبوابها منذ أكثر من عام لاستقبال كل الآراء والأفكار والمقترحات، موضحًا أنَّ كل المقترحات معروضة بالحوار الوطني، ويجب إرسال الآراء والأفكار المتعلقة بمحور ما قبل انتهاء جلساته.